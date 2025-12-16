Sevgilisiyle aşırı zor bir süreçten geçen 4 burç: Bu burçlar büyük bir sınavdan geçiyor

Astrolojide belirli dönemler, ilişkilerin temel dinamiklerini zorlayan etkiler barındırır. Venüs ve Satürn arasındaki gerilimli açılar, sevgi ve sorumluluk dengesini yeniden gündeme taşıyor. İşte, Sevgilisiyle aşırı zor bir süreçten geçen 4 burç...

AKREP

Akrep burcu için güven teması bu dönemde yoğun biçimde sorgulanıyor. Partnerle yaşanan belirsizlikler, geçmişte çözümlenmemiş meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Kontrol ihtiyacı ile teslimiyet arasındaki dengeyi kurmak zorlaşıyor. Açık iletişim kurulmadığı takdirde duygusal kopukluk derinleşebilir.

İKİZLER

İkizler burçları için iletişim trafiği artarken anlaşılma duygusu zayıflayabilir. Söylenenle algılanan arasındaki fark, ilişki içinde gerilime yol açabilir. Kararsızlık ve tutarsızlık eleştirileri gündeme gelebilir. Netlik sağlanmadığı sürece süreç yıpratıcı bir hal alabilir.

BALIK

Balık burcu için duygusal beklentiler ile gerçekler arasındaki fark belirginleşiyor. Fedakârlık sınırlarının zorlandığı bu dönemde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Partnerden beklenen ilgi ve anlayış karşılık bulmadığında içe çekilme eğilimi artıyor. Gerçekçi değerlendirmeler yapmak önem kazanıyor.

ASLAN

Aslan burcu için ego ve takdir ihtiyacı ilişkide temel bir gerilim alanı oluşturuyor. Kendini yeterince değerli hissetmeme duygusu, sert çıkışlara neden olabilir. Güç mücadelesi, ilişkinin önüne geçme riski taşıyor. Karşılıklı anlayış geliştirilmediği takdirde kopma noktası gündeme gelebilir.