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Sevgisini dokunmadan gösteremiyorlar: Temas bağımlısı 4 kadın burcu

Bazı insanlar sevgilerini kelimelerle, bazıları ise davranışlarıyla ifade eder. Ancak bazı burçlar var ki, dokunmak onlar için adeta bir ihtiyaçtır! İşte fiziksel temasla sevgisini göstermeyi seven, adeta temas bağımlısı olan 4 kadın burcu...

Sevgisini dokunmadan gösteremiyorlar: Temas bağımlısı 4 kadın burcu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:02

Fiziksel temas, bu dört kadın burcu için sadece bir jest değil, aynı zamanda sevgi ve bağlılığın güçlü bir göstergesidir. Eğer hayatınızda bir Boğa, Yengeç, Aslan veya Akrep kadını varsa, dokunuşlarının ne kadar anlamlı olduğunu fark edeceksiniz. 

1. Boğa Kadını

Boğa burcu kadını, Venüs'ün etkisi altında olduğu için romantizmi ve fiziksel teması derinden yaşar. Dokunmak, onun sevgisini ifade etmenin en doğal yollarından biridir. Sevgilisinin elini tutmak, sarılmak ya da omzuna yaslanmak Boğa kadını için sıradan bir alışkanlıktır. Güven ve sadakat arayan bu burç, dokunarak sevgisini hissettirmek ister.

2. Yengeç Kadını

Yengeç kadını, duygusal yapısı ve koruyucu doğasıyla bilinir. Sarılmak ve fiziksel yakınlık, onun için bir güven ifadesidir. Sevdiklerine temas ederek onları sevgiyle sarmalamak Yengeç kadınının vazgeçilmez bir özelliğidir. Bir Yengeç kadını size sarıldığında, tüm sevgisini hissetmemeniz mümkün değildir.

3. Aslan Kadını

Aslan kadını, sıcaklığı ve tutkulu doğasıyla dikkat çeker. Fiziksel temas, onun hayatındaki dramatik ve yoğun duyguları ifade etmenin güçlü bir yoludur. Partnerine sık sık dokunarak, sevgisini güçlü bir şekilde gösterir. Bir Aslan kadınının dokunuşunda samimiyet, güven ve tutku hissedersiniz.

4. Akrep Kadını

Akrep kadını için fiziksel temas, duygusal bağın en derin ifade şeklidir. Yoğun ve derin hisleriyle bilinen bu burç, dokunmayı sevginin en içten göstergesi olarak görür. Özellikle romantik ilişkilerde, bir Akrep kadını sarıldığında partnerinin kalbine dokunur. Onun dokunuşu, sadakat ve bağlılığın güçlü bir ifadesidir.


Etiketler: #temas #boğa burcu

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