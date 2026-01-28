Aşk herkes için fedakârlık gerektirir, ancak bazı burçlar bu dengeyi kaçırabilir. Sevilmek için kendinden ödün vermek, ilişkide gizli bir yük hâline gelir. İşte, sevilmek için kendinden taviz veren 3 burç...

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu sevdiği kişi için kendini ikinci plana atabilir. Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelerek karşı tarafı mutlu etmeye çalışır.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu bağ kurduğunda fazlasıyla vericidir. Sevilmek ve terk edilmemek adına susmayı, katlanmayı seçebilir.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Terazi burcu uyumu korumak için taviz verir. Tartışmalardan kaçınmak ve ilişkiyi sürdürmek adına kendi isteklerini erteleyebilir.