Sezgileriyle her şeyi önceden bilen 3 burç!

Bazı insanlar hayatı deneme yanılma yoluyla öğrenir, bazıları ise olacakları daha en başından hisseder. İşte yanılma payı sıfıra yakın olan 3 burç...

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Bir insanın gözünün içine baktıkları an o kişinin maskelerini, yalanlarını ve gizli niyetlerini çözerler. Bir durumun ters gideceğini hissettilerse mutlaka bir bildikleri vardır. Çevresindekiler onları dinlemeyip duvara tosladığında, Akrep köşesinde sakince kahvesini yudumlar.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlakların tahmini sezgisel değil, tamamen tecrübi ve rasyoneldir. Hayatın gerçeklerini, insan psikolojisini ve risk analizini o kadar iyi yaparlar ki, bir planın neden başarısız olacağını matematiksel olarak görebilirler.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıklarınki tamamen altıncı his ve evrensel bir algıdır. Günün sonunda haklı çıktıklarında bile bunu insanların yüzüne vurmazlar ama içten içe haklı olmanın huzurunu yaşarlar.