Sezgileriyle yön bulan 3 burç...

Dış dünyadaki gürültüyü kapatıp tamamen içsel pusulalarına odaklanan bu karakterler, yanılma payı en düşük sezgilere sahiptir. Mantığın ve analitik düşüncenin kifayetsiz kaldığı anlarda iç sesine güvenerek en doğru kararları alan o burçlar...

1. BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık burçları, çevrelerindeki enerjiyi ve gelişen olayları adeta bir sünger gibi içine çeker. Henüz gerçekleşmemiş durumları bile önceden hissedebilme yetenekleri bulunur.

Mantıksal bir açıklama bulunamadığı durumlarda rasyonel veriler yerine doğrudan iç sese güvenilir.

Bir insanla ilgili karar alırken ilk hissettikleri duygu esas alınır.

Gelişmiş sezgisel güçleri sayesinde kriz anlarında doğru kapıyı hızla bulurlar.

2. AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler, görünmeyeni görebilme ve yalanı ya da samimiyetsizliği anında sezinleme yeteneğiyle tanınır. Hiçbir detay onların keskin algısından kaçamaz.

Karşı taraftaki niyetleri kelimelerden bağımsız olarak arka plandaki enerjiden okurlar.

Sergilenen yapmacık tavırları anında fark ederek mesafe koyarlar.

Güçlü sezgileri sayesinde olası zararları henüz yaşanmadan engellerler.

3. YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burçları, güçlü duygusal alıcıları sayesinde çevrelerindeki değişimleri herkesten önce fark eder. Ortamdaki en küçük bir huzursuzluk veya samimiyet eksikliği onların radarına takılır.

Karar süreçlerinde mantıksal argümanlar kadar, içine sinen ya da sinmeyen durumları da değerlendirirler.

Sezgileri bir kişiye veya duruma karşı uyarı verdiğinde, o alandan güvenli mesafeye çekilmeyi seçerler.

İçsel sesleri doğrultusunda hareket ederek kendilerini olası hayal kırıklıklarından korurlar.