Soğukkanlılığıyla her krizi yöneten 3 burç: Panik yok, plan var!

Ani değişiklikler, beklenmedik haberler ya da zor kararlar... Herkes bu anlarda bocalayabilir ama bazı burçlar adeta kriz anları için yaratılmış gibidir. Onlar kontrolü kolay kolay kaybetmez, paniğe kapılmaz ve çevresindekilere bile güven verir. İşte soğukkanlı duruşuyla her zorluğu yöneten 3 burç...

OĞLAK BURCU

Disiplinli ve stratejik yapısıyla Oğlak, zor durumlarda serinkanlılığını asla kaybetmez. İçten içe endişelense bile bunu dışarı yansıtmaz; onun önceliği sorunu çözmek ve kontrolü elinde tutmaktır. Krizi analiz eder, sessizce bir yol haritası çıkarır. Duygu değil, mantık devrededir. O an herkes panik içindeyken, Oğlak çözüm üretmekle meşguldür.

BAŞAK BURCU

Başak burcu, ani gelişmelere karşı refleksi en güçlü burçlardan biridir. Çünkü o zaten olasılıkları önceden hesaplamış, B ve C planlarını hazırlamıştır. Kriz geldiğinde panik değil, sistem devreye girer. Başak hızlı düşünür, eksikleri görür ve sorumluluk alır. Stresli anlarda onun titizliği hayat kurtarabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu duygularla değil, akılla hareket eder. Bu da onu kriz anlarında avantajlı hâle getirir. Sıra dışı bakış açısıyla herkesin göremediği bir çözüm yolunu bulabilir. Soğukkanlılığı bazen mesafeli gibi algılansa da aslında tam da bu yönüyle çevresindekilere güven verir. Krizi fırsata çevirmek onun uzmanlık alanıdır.