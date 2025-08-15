Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika seyahatleriyle maceraya atılan 3 burç

15.08.2025 21:58:00
Kimi insanlar tatil planlarını aylar öncesinden yapar, kimi ise anlık bir kararla bavulunu toplayıp yola çıkar. İşte spontane tatillerin ustası olan üç burç…

Bazı burçlar, hayali gerçeğe dönüştürmek için beklemez. Son dakika uçak bileti alıp hiç düşünmeden yola çıkar, yeni maceralara atılmaktan keyif alırlar. Astrolojide bu özgür ruhlu burçlar, spontane seyahatlerin gerçek ustalarıdır.

KOÇ (20 MART - 18 NİSAN)

Koç, hızlı karar verme ve hemen harekete geçme özelliğiyle tanınır. Cuma öğleden sonra ofisteyken, akşamına kendini Avrupa’ya giden bir uçakta bulabilir. Uzun planlamaları sıkıcı bulan koç, belirsizlik ve maceranın heyecanıyla beslenir.

İKİZLER (20 MAYIS - 19 HAZİRAN)

Değişken ruh hali ve uyum kabiliyetiyle bilinen ikizler, yeni kararlar almada ustadır. Canı sıkıldığında, dağlara ya da yeni bir şehre kaçabilir. Onlar için macera, planlı değil, anlık kararlarla daha güzeldir.

YAY (21 KASIM - 20 ARALIK)

Seyahat tutkunu yay, spontane tatillerin doğal temsilcisidir. Jüpiter’in özgürlük ve keşif enerjisiyle hareket eden yay burçları, her sabah açık fikirle güne başlar ve akşam nerede olacaklarını kendileri bile bilmez. Açık yolun cazibesi onlar için her zaman çağırıcıdır.

