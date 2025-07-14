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Sorumluluktan kaçmayı sanat haline getiren 5 erkek burcu: Onları ciddiyete çağırmak zor

Sorumluluktan kaçmayı sanat haline getiren 5 erkek burcu: Onları ciddiyete çağırmak zor

14.07.2025 17:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sorumluluktan kaçmayı sanat haline getiren 5 erkek burcu: Onları ciddiyete çağırmak zor

“Bir gün büyüyecek misin?” sorusunu sık duydukları kesin! İşte ilişkilerde ve hayatta sorumluluktan en çok kaçan 5 erkek burcu…

Astrolojiye göre bazı burçlar doğası gereği daha rahat, daha kaygısız ve özgür ruhludur. Özellikle erkeklerde, sorumluluk almaktan uzak durma, ciddi ilişkilerden kaçma ya da hayatı hafife alma eğilimi daha belirgin olabilir. Peki hangi burçlar bu listede? İşte sorumluluk almaktan kaçınan 5 erkek burcu...

1. İKİZLER 

Düşünceleri hızla değişir, ilgisi kolayca dağılır. İkizler erkeği için anı yaşamak çok daha caziptir; uzun vadeli planlar, rutinler ve ciddi sorumluluklar ona fazla ağır gelir. Çoğu zaman “Bakarız” veya “Hallederiz” cümlesi onun mottosudur.

 2. YAY 

Macera ve özgürlük tutkusu Yay erkeğini sorumluluklardan uzak tutar. Bağımsızlığına o kadar düşkündür ki, ciddi kararlar ve sorumluluklar ona zincir gibi gelir. Onu sıkıştırmaya çalışmak, tam tersi bir etki yaratır.

 3. KOVA 

Kova erkeği bireysel yaşamayı sever, sorumluluk gerektiren durumlarda ise duygusal bağ kurmaktan çekinir. Hayallerinin peşinden gitmek onun için önceliklidir; toplumsal kuralları veya “gereklilikleri” önemsemez.

4. TERAZİ 

Terazi erkekleri aslında ilişkileri sever; ama karar verme ve sorumluluk yüklenme kısmına gelince çekingen davranırlar. “Birini kırmayayım” ya da “Yanlış bir şey yapmayayım” kaygısı onları adım atmaktan alıkoyar.

5. BALIK 

Hayalperest ve duygusal Balık erkeği, gerçek hayatın sert sorumluluklarından uzak durmayı tercih eder. Zor kararları başkalarına bırakmak, onun için daha rahat bir yol olur.

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