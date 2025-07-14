Sorumluluktan kaçmayı sanat haline getiren 5 erkek burcu: Onları ciddiyete çağırmak zor

Astrolojiye göre bazı burçlar doğası gereği daha rahat, daha kaygısız ve özgür ruhludur. Özellikle erkeklerde, sorumluluk almaktan uzak durma, ciddi ilişkilerden kaçma ya da hayatı hafife alma eğilimi daha belirgin olabilir. Peki hangi burçlar bu listede? İşte sorumluluk almaktan kaçınan 5 erkek burcu...

1. İKİZLER

Düşünceleri hızla değişir, ilgisi kolayca dağılır. İkizler erkeği için anı yaşamak çok daha caziptir; uzun vadeli planlar, rutinler ve ciddi sorumluluklar ona fazla ağır gelir. Çoğu zaman “Bakarız” veya “Hallederiz” cümlesi onun mottosudur.

2. YAY

Macera ve özgürlük tutkusu Yay erkeğini sorumluluklardan uzak tutar. Bağımsızlığına o kadar düşkündür ki, ciddi kararlar ve sorumluluklar ona zincir gibi gelir. Onu sıkıştırmaya çalışmak, tam tersi bir etki yaratır.

3. KOVA

Kova erkeği bireysel yaşamayı sever, sorumluluk gerektiren durumlarda ise duygusal bağ kurmaktan çekinir. Hayallerinin peşinden gitmek onun için önceliklidir; toplumsal kuralları veya “gereklilikleri” önemsemez.

4. TERAZİ

Terazi erkekleri aslında ilişkileri sever; ama karar verme ve sorumluluk yüklenme kısmına gelince çekingen davranırlar. “Birini kırmayayım” ya da “Yanlış bir şey yapmayayım” kaygısı onları adım atmaktan alıkoyar.

5. BALIK

Hayalperest ve duygusal Balık erkeği, gerçek hayatın sert sorumluluklarından uzak durmayı tercih eder. Zor kararları başkalarına bırakmak, onun için daha rahat bir yol olur.