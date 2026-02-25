Sosyal medyada en çok vakit geçiren 5 burç: Bu burçlar uyanır uyanmaz telefona sarılıyor...

Günümüzde sosyal medya, yalnızca bir iletişim aracı değil; aynı zamanda kişiliğin, tarzın ve hatta ruh halinin yansıdığı dijital bir vitrin haline geldi. Astrolojiye göre bazı burçlar dijital dünyada daha görünür, daha üretken ve daha etkileşim odaklı olabiliyor. Peki sosyal medyada en çok zaman geçiren, paylaşım yapmadan duramayan ve dijital kimliğini güçlü şekilde ortaya koyan burçlar hangileri? İşte, sosyal medyada en çok vakit geçiren 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir ve konuşmayı, yazmayı, paylaşmayı sever. Sosyal medya onun için tam bir oyun alanıdır. Güncel konulara yorum yapar, trendleri takip eder, esprili paylaşımlar yapar ve mesajlaşmalarda oldukça aktiftir. İkizler için sosyal medya bir eğlence olduğu kadar bir bilgi alışveriş alanıdır. Sık sık hikâye atan, gündemi yakalayan ve yorumlarda mutlaka fikrini belirten burçların başında gelir.

2. ASLAN BURCU

Aslan burcu dikkat çekmeyi ve takdir edilmeyi sever. Sosyal medya onun sahnesidir. Fotoğraflar, kombin paylaşımları, özel anlar ve başarı hikâyeleriyle görünür olmayı ister. Beğeni ve yorumlar Aslan için motivasyon kaynağıdır. Kendini estetik ve güçlü bir şekilde sunmayı sever. Sosyal medyada aktif olmasının temel nedeni, varlığını hissettirmek ve alkış almaktır.

3. YAY BURCU

Yay burcu gezmeyi, keşfetmeyi ve deneyimlemeyi sever. Sosyal medyada aktif olmasının nedeni gösteriş değil; yaşadığı anları paylaşma isteğidir. Seyahat fotoğrafları, yeni deneyimler, spontane planlar Yay’ın profilinde sıkça görülür. Hikâyelerinde enerjisi yüksektir ve takipçilerini de maceraya davet eder. Yay için sosyal medya bir özgürlük alanıdır.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu güzellik, denge ve estetikle ilişkilendirilir. Sosyal medya profili özenlidir, paylaşımları uyumlu ve dikkat çekicidir. Fotoğraf seçimi, filtre kullanımı ve içerik dili oldukça planlıdır. Terazi burcu sosyal medyada aktif olur çünkü hem sosyal bağ kurmak hem de estetik bir kimlik oluşturmak ister. Takipçi ilişkilerine önem verir ve dijital ortamda diplomatik bir duruş sergiler.

5. KOVA BURCU

Kova burcu yenilikçi ve farklıdır. Sosyal medyada aktifliği genellikle fikir paylaşımı ve toplumsal konular üzerinedir. Trend başlatabilir, marjinal içerikler üretebilir ve dikkat çeken yorumlar yapabilir. Kova için sosyal medya, bireysel kimliğini ortaya koyma alanıdır. Sıradan paylaşımlardan hoşlanmaz; özgün ve farklı olmaya çalışır.