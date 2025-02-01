Şubat ayında burçları neler bekliyor?

Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 01.02.2025 - 17:18

Şubat ayı, astrolojik olarak birçok önemli gezegenin hareketine sahne olacak. Kova burcundaki Yeniay , bireyselliği ve yeniliği ön planı çıkarırken, Aslan burcunda çıkacak Dolunay , gelişmelerde netleşme ve duygusal olarak getiriyor. Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle aşk ve romantizm ön plana çıkarılırken, Merkür'ün Hareketleri iletişimi ve finansal olarak etkilenmeye devam edecek. İşte, Şubat 2025 burç yorumları...

ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu

Şubat ayı, sosyal çevrenizin genişlediği ve yeni projelere odaklanacağınız bir dönem olacak. Kova burcundaki Yeniay, yeni iş fırsatları veya beklenen bir teklifler olabilir. Aslan Dolunayı ise aşk hayatını hareketlendirecek. Bu dönemde ego savaşlarına dikkat etmek.

Boğa Burcu

Bu ay kariyerde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şubat başında Kova Yeniayı , yeni projelere adım atmanıza yardımcı olabilir. Finansal konular ön planda olacak, dikkatli harcama yapılabilir . Aile içinde bazı tartışmalar olabilir, paylaşılsın.

İkizler Burcu

Şubat ayı eğitim, seyahat ve hukuki konularla ilgili gelişmeler getirecek. Yeni bilgilerin bilgisini ve zihninizi geliştirmek için harika bir dönem . Aşkın bitmeleri sona erebilir. 14 Şubat'ta Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle romantik bir dönem yaşayabilirsiniz.

Yengeç Burcu

Duygusal olarak yoğun bir dönem sizi bekliyor. Şubat ayı boyunca iç dünyanızı sorgulayabilir , geçmişle hesaplaşabilirsiniz. Finansal süreçlerin yeni adımlarını atabilirsiniz. 14 Şubat'tan sonra tanıtımlarda daha romantik bir döneme giriyorsunuz .

Aslan Burcu

İlişkileriniz ve ortaklıklarınız bu ayın en önemli gündem maddesi olacak. Kova Yeniayı, sizi yeni insanlarla tanışabilir. Aslan burcunda gelecekte Dolunay ile kendinizin ön plandan çıkmasının beklenmesi . Ancak bencil yaklaşımlar sorun yaratabilir.

Başak Burcu

Şubat aylarında iş ve sağlık konularına odaklanacaksınız. Günlük rutininizi düzenleyin ve sağlığınıza dikkat edin. Aşk sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, tanıtımlarında romantik bir hava estirebilir .

Terazi Burcu

Aşk, eğlence ve yaratıcılık bu ayın ana teması olacak. Kova Yeniayı, sizi yeni bir hobiye veya sanatsal bir uğraşa yönlendirebilir. İlişkilerde güzel bir dönem başlıyor. Aslan Dolunayı, sosyal ortamınızda önemli değişimler olabilir .

Akrep Burcu

Şubat ayında ailevi konular ve ev hayatı ön planda olacak. Yeni bir eve taşınma veya evdeki gelişmeler gündeme gelebilir. İş sorunlarıyla bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz, çoğaltın. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, aşk hayatınıza romantizm getirmesi .

Yay Burcu

Satın alma iletişim, seyahat ve kardeşlik ilişkileri ön planda olacak. Şubat ayı boyunca yeni projeler ve fikirler üretebilirsiniz. Ancak yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Aslan Dolunayı, yeni bir eğitim fırsatı veya seyahat planı yapılabilir .

Oğlak Burcu

Şubat ayındaki finansal konular ve maddi durum ön planı olacak. Gelir kaynaklarınızı gözden geçirerek tasarruf uygulayın . Venüs'ün Balık burcuna geçişi, sizi daha romantik ve duygusal yapabilir .

Kova Burcu

Bu ayın en önemli astrolojik olayı Kova burcundaki Yeniay ! Kendinizi daha enerjik hissedebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz . Aslan Dolunayı, ilişkilerinizdeki önemli ayrılıklara neden olabilir .

Balık Burcu

Şubat ayı içsel dönüşüm ve ruhsal gelişim açısından önemli olacak. Gizli düşmanlara dikkat edin ve sırlarınızı paylaşırken temkinli olun. 14 Şubat sonrasında aşk hayatları canlanıyor , sürpriz bir ilişki kapınızı çalabilir!