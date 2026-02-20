Sürekli bağlanma korkusu yaşayan 5 burç: bu burçlar duygusal kaçış mekanizmalarıyla öne çıkıyor...

Astrolojide bazı burçlar doğaları gereği bağımsızlığa daha düşkündür ve yoğun duygusal bağlar karşısında savunmaya geçebilir. Peki, duygusal kaçış mekanizmalarıyla bilinen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sürekli bağlanma korkusu yaşayan 5 burç...

1. YAY BURCU

Yay burcu hayatı keşfetmeyi, yeni deneyimler yaşamayı ve özgür hareket etmeyi sever. İlişki ciddi bir boyuta ulaştığında “kısıtlanıyorum” hissine kapılabilir. Bağlanmak onun için sorumluluk ve rutin anlamına geldiğinde geri çekilme eğilimi gösterir. Aslında sevmez değildir; ancak özgürlüğünü kaybetme korkusu ağır bastığında mesafe koyabilir. Bu yüzden en çok bağlanma korkusu yaşayan burçlar arasında sıkça gösterilir.

2. KOVA BURCU

Kova burcu mantık odaklıdır ve duygular yoğunlaştığında içsel bir savunma geliştirir. Fazla romantizm ya da aşırı duygusal beklentiler onu bunaltabilir. Bağlanmak yerine bireyselliğini korumayı tercih eder. Duygusal bağı tamamen reddetmez; fakat kendi alanına müdahale edildiğini hissettiğinde uzaklaşabilir. Bu durum partner tarafından “soğukluk” olarak algılanabilir.

3. İKİZLER BURCU

İkizler burcu zihinsel olarak sürekli hareket halindedir. Bir gün yoğun ilgi gösterirken ertesi gün geri çekilebilir. Bağlanma aşamasında aklına gelen soru işaretleri onu kararsızlığa sürükler. Duygularından emin olana kadar net adım atmakta zorlanır. Bu dalgalı ruh hali, bağlanma korkusu olarak yorumlanabilir.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını hemen açmaz. Güvenmeden ve karşı tarafı test etmeden ciddi adım atmak istemez. Bağlanma onun için büyük bir sorumluluktur ve bu sorumluluğu hafife almaz. Bu nedenle yavaş ilerler, duygularını saklar ve mesafeli davranabilir. Aslında korkudan çok kontrol ihtiyacı ön plandadır; fakat dışarıdan bağlanma problemi gibi görünebilir.

5. AKREP BURCU

Akrep burcu yoğun sever; ancak en büyük korkusu ihanettir. Geçmişte yaşadığı bir hayal kırıklığı varsa, yeniden aynı acıyı yaşamamak için duvar örebilir. Bağlanmak onun için ya hep ya hiçtir. Bu derinlik bazen geri çekilmeye ve karşı tarafı test etmeye dönüşebilir. Güven oluşana kadar kalbini tamamen açmaz.