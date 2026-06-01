Tam birer gizli dedektif: Sosyal medyada bulamayacağı bilgi olmayan 3 stalker burç!

Sosyal medya platformları kimileri için sadece fotoğraf paylaşılan eğlenceli alanlarken, bazı burçlar için ucu bucağı olmayan devasa birer istihbarat havuzudur. Onlar bir konuyu veya bir insanı merak ettiklerinde yüzeysel bilgilere asla tamah etmezler. Algoritmaların açıkları, etiketlenen fotoğraflar, arkadaş listelerinin ortak kesişim kümeleri onların oyun alanıdır. İşte dijital dünyada iz bırakmadan avlanan o 3 dedektif burç...

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Bir Akrep bir şeyi merak ettiyse, o bilgi er ya da geç bulunacaktır. Şüpheci yapıları sayesinde kimsenin dikkat etmediği detayları yakalarlar. Bir fotoğrafın arka planındaki yansımadan mekan tahmini yapar, iki hesap arasındaki etkileşim dakikalarını hesaplarlar.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizlerin stalk yeteneği tamamen o bitmek bilmeyen bilgi toplama ve merak dürtüsünden gelir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar bu işi tamamen analitik ve metodik olarak yaparlar. Kaotik bir şekilde değil, adeta bir dosya hazırlar gibi ilerlerler.