Tartışmaları sonsuza kadar devam ettirebilecek 5 burç: Bu burçlar konuları uzatmadan asla rahat edemiyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki tartışmayı sadece haklı çıkmak için değil, adeta bir maraton gibi görür. Onlar için mesele bir cümleyle kapanmaz; her kelime, her ima, her detay değerlendirilir. “Tartışma bitti” deseniz bile zihninde hâlâ o konuşmanın alternatif versiyonları dönmeye devam eder. Peki, konuları uzatmadan asla rahat edemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, tartışmaları sonsuza kadar devam ettirebilecek 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu tartışmada sivri dilli değilse bile derin analiz yapar. O an sustuysa, bu bittiği anlamına gelmez. Aylar sonra bile sizi bir sözünüzle köşeye sıkıştırabilir. İnatçıdır, konuyu kendi kafasında sürekli evirir çevirir ve duygusal hafızası asla silinmez. Tartışma onun için sonuçlanmaz, sadece ara verilir.

2. BA Ş AK BURCU

Başak burcu bir tartışmayı bitirmektense detayları öne sürerek sizi yavaş yavaş yorar. “Ama o gün saat 16.42’de şöyle demiştin,” gibi cümleleriyle adeta delil dosyası açar. Söz konusu haklılık olduğunda, küçük bir ayrıntıyı bile dev bir kanıta dönüştürebilir.

3. KOVA BURCU

Kova burcu duygusal değil, zihinsel tartışmanın peşindedir. Sizin bıraktığınız bir konuyu günler sonra entelektüel bir tartışmaya çevirerek tekrar gündeme getirebilir. İnatçıdır, farklı düşündüğü noktada sizi ikna etmek için sonsuz argüman üretebilir.

4. BO Ğ A BURCU

Boğa tartışmayı hararetli yaşamaz ama bir kere kafasına koyduysa geri adım atmaz. Onun için mesele “son söz” değil, “kararlılık”tır. Dışarıdan sakin görünse de iç dünyasında tartışma hâlâ sürüyor olabilir. İnatçılığıyla, karşısındakini bıktırıp vazgeçirmeye oynar.

5. İ K İ ZLER BURCU

İkizler burcu zeki ve hızlı düşündüğü için, tartışma onun için bir çeşit oyun gibidir. Bugün bitti sandığınız konuşma, ertesi gün başka bir açıdan tekrar karşınıza çıkabilir. Tartışma şekil değiştirir ama asla tamamen kapanmaz.