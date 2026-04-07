Bankaların mevduat yarışı kızıştı: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Nisan 2026 dönemine girilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe "mevduat yarışı" kızıştı. Türk Lirası varlıklara olan ilginin zirve yaptığı bu dönemde, tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankalar peş peşe güncelleme yayımladı. Sıkı para politikası duruşunun korunmasıyla birlikte, mevduat faizleri yatırımcılar için en güvenli ve yüksek getirili liman olmaya devam ediyor.
NİSAN 2026 MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM
Merkez Bankası'nın piyasa likiditesini yönetme stratejileri ve bankaların bilanço dönemine yönelik mevduat toplama iştahı, nisan ayında oranları yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle enflasyona karşı koruma arayan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat, sunduğu reel getiri imkanıyla altın ve döviz karşısındaki cazibesini artırdı.
Dijital bankacılık üzerinden sunulan özel oranlar, Nisan ayında geleneksel şube oranlarını geride bırakarak yatırımcıya ek kazanç fırsatı sunuyor.
1 MİLYON TL MEVDUATIN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ
Yatırımcıların en çok takip ettiği "1 milyon liranın aylık kazancı" sorusu, Nisan ayı güncellemeleriyle yeni bir boyuta ulaştı. Bankaların sunduğu yeni oranlar baz alındığında, 1 milyon TL'lik bir birikimin aylık getirisi asgari ücretin çok üzerine çıkmış durumda.
İşte Nisan 2026 itibarıyla güncel Mevduat Kazanç Tablosu:
1 MİLYON TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 25 bin 315 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 26 bin 762 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 38,5
- Net Kazanç: 27 bin 847 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 28 bin 570 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40,42
- Net Kazanç: 29 bin 235 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 235 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 29 bin 655 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 30 bin 740 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 31 bin 101 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43,5
- Net Kazanç: 31 bin 463 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 463 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 27 bin 51 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 51 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 32 bin 548 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 548 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.