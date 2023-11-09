Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Kasım 2023 - 17:14

Güncelleme: 09 Kasım 2023 - 17:14

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Kararlı olmanız gerekiyor. Estetik ve dış görünüşle alakalı bugün kendinize zaman ayırabilirsiniz.. Zihninizi netleştirmeli ve hayallerinizi hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız.