Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Güne oldukça enerjik ve neşeli bir başlangıç yapıyorsunuz. Ay’ın Kova burcuna geçişi sizin yaratıcılık, hobiler ve aşk evinizi canlandırıyor. Kendinizi ifade etmekten çekinmediğiniz, özgün fikirlerinizle parladığınız bir gündesiniz. Çocuklarla vakit geçirmek veya sanatsal bir projeye başlamak için harika etkiler altındasınız.

Kariyer:

İş hayatında risk almaktan korkmadığınız ve yaratıcı projelerle ön plana çıktığınız bir gün. Ay ve Plüton’un kavuşumu, yeteneklerinizi sergilerken oldukça kararlı ve tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Özellikle eğlence, tasarım veya sanat sektöründeyseniz büyük bir başarı yakalayabilirsiniz. Spekülatif yatırımlarda ise sezgilerinize güvenin ama temkinli olmayı da elden bırakmayın.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda adeta bir mıknatıs gibisiniz. Tutkunun ve manyetik çekimin zirve yaptığı bir gün sizi bekliyor. Partnerinizle aranızdaki heyecanı tazeleyebilir veya birlikte çok sıra dışı bir aktivite gerçekleştirebilirsiniz. Bekar Teraziler için ilk görüşte aşk diyebileceğimiz kadar hızlı ve yoğun bir tanışma söz konusu olabilir. Kalbinizin sesini dinlemekten korkmayın.