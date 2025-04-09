Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart sevgili teraziler. İlişkilerinizin iyi olması sizin uyumlu yapınızla alakalı. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Sağlığınıza dikkat edin.
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