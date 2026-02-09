Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Ev, aile ve iç güvenlik temaları dikkat çekiyor. Duygusal olarak daha kontrollü davranmak isteyebilirsin. Geçmişten gelen bir sorumluluk yeniden gündeme gelebilir. Sağlamlaşmak için içsel yapı kurma zamanı.