Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu
Paylaş
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

9.02.2026 16:14:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Takip Et:
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Ev, aile ve iç güvenlik temaları dikkat çekiyor. Duygusal olarak daha kontrollü davranmak isteyebilirsin. Geçmişten gelen bir sorumluluk yeniden gündeme gelebilir. Sağlamlaşmak için içsel yapı kurma zamanı.