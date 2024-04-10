Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok tavizkar oluşunuz suiistimal ediliyor. Bu tavrınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Ekonomik anlamda düşünerek adım atın.
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