Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Nisan 2024 - 15:59

Güncelleme: 10 Nisan 2024 - 15:59

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok tavizkar oluşunuz suiistimal ediliyor. Bu tavrınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Ekonomik anlamda düşünerek adım atın.