Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ocak 2025 - 16:02

Güncelleme: 11 Ocak 2025 - 16:02

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..