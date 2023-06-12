Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 12 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Hayatınızın en önemli konusu olan ilişkilerde dengeyi kurma konusu bu aralar sizi biraz yıpratmış olabilir. Nerede nasıl davranacağınızı kestirememeniz içsel bir öfke yaratıyor. İnsanları kaybetmekten bu kadar korkmayın.