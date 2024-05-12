Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Mayıs 2024 - 16:14

Güncelleme: 12 Mayıs 2024 - 16:14

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:

Kariyer hayatınızda daha iyisini elde etmek için ettiğiniz hırslı mücadelenizin sizi geriye çektiğini görmeniz gerekiyor. Mücadele etmek yerine kendinizi sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Daha net ve kendinizden emin davranmalısınız.