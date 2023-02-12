Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, mevcut işinizi büyütmek için attığınız adımlardan sonuç alabileceğiniz bir gün. Yeni başlangıçlar olabilir. Parasal anlamda yeni kararlar almak istiyorsunuz, eyleme geçmezseniz fırsatları kaçırabilirsiniz. Şikayet etmeyin, birşeyler yapın.
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