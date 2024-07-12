Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerin gündemde olduğu bir gün. Güzellik, estetik gibi konulara zaman ayırabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sakin düşünüp ciddi kararlar almanız gerekiyor. Hukuki konularda beklentileriniz varsa bugün haber gelebilir. Dengeler yavaş yavaş yerine oturuyor.
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