Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- Birbirleri için yaratılmış 4 burç çifti
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- YSK'den 'Ordu' kararı!
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- 'Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum'
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı