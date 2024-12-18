Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Aralık 2024 - 16:13

Güncelleme: 18 Aralık 2024 - 16:13

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün keyifli olabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yakınlarınızdan gördüğünüz manevi destek size çok iyi geliyor.. Kısa yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir, eyleme geçmekten çekinmeyin. Kararlarınızın arkasında sağlam durun.