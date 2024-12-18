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Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 18 Aralık 2024 - 16:13

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün keyifli olabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yakınlarınızdan gördüğünüz manevi destek size çok iyi geliyor.. Kısa yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir, eyleme geçmekten çekinmeyin. Kararlarınızın arkasında sağlam durun. 


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