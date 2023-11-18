Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Hayatınızın en önemli konusu olan ilişkilerde dengeyi kurma konusu bu aralar sizi biraz yıpratmış olabilir. Nerede nasıl davranacağınızı kestirememeniz içsel bir öfke yaratıyor. İnsanları kaybetmekten bu kadar korkmayın.
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