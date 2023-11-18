Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Kasım 2023 - 16:53

Güncelleme: 18 Kasım 2023 - 16:53

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Hayatınızın en önemli konusu olan ilişkilerde dengeyi kurma konusu bu aralar sizi biraz yıpratmış olabilir. Nerede nasıl davranacağınızı kestirememeniz içsel bir öfke yaratıyor. İnsanları kaybetmekten bu kadar korkmayın.