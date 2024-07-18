Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar, fikir çatışmaları canınızı sıkabilir. Üzeri kapanmış konuların tekrar açılması hoşunuza gitmese de sorunları geçiştirmeyin. Yakınlarınızın sizden beklentilerini karşılamaya çalışın.
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