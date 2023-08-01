Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün sizin için yeni bir ilişki başlangıcı veya iş bağlantılarınızla alakalı şanslı haberler gündemde olabilir. Kafa yapınızın uyuştuğu kişilerle yeni bir yola çıkmak ve gelecek planları yapmak için harika bir gün. Sevdiklerinizden destek alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- AKP'de kapalı kapılar ardında yaşananlar...
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Hande Fırat'a kötü haber
- 11 ili saydı, CHP'li belediyeleri hedef aldı
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- Durmak yok festival yasaklarına devam!