Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerinizdeki belirsizlik içeren durumları bu aralar kabullenmeniz gerekiyor. Çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.
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