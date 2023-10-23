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Günlük Burç Yorumları: 24 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Ekim 2023 - 17:02

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizdeki belirsizlik içeren durumları bu aralar kabullenmeniz gerekiyor. Çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.



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