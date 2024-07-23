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Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Temmuz 2024 - 16:25

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey sisli.. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Rahatlayın. Israrla çözüm aramak sağlığınızı etkileyebilir.


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