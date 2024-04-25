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Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 25 Nisan 2024 - 16:22

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün dilediğiniz şekilde gönlünüzce vakit geçirip güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret etmek iyi gelecektir. Biraz nefes almak için tatil planları yapabilir, keyifli başlangıçlar yapabilirsiniz.


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