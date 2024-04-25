Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün dilediğiniz şekilde gönlünüzce vakit geçirip güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret etmek iyi gelecektir. Biraz nefes almak için tatil planları yapabilir, keyifli başlangıçlar yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama