Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Mayıs 2024 - 16:04

Güncelleme: 04 Mayıs 2024 - 16:04

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.