Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu daha fazla üstlenmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- En soğuk kalpli 4 burç: Bu burçlar adeta buz gibi
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- Saf duygulara sahip 3 burç: Bu burçlar aşırı iyi niyetli
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- Yumuşama manevrası
- 'Tek amaç Erdoğan'ın yeniden adaylığı değil...'