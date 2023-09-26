Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey sisli.. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Rahatlayın. Israrla çözüm aramak sağlığınızı etkileyebilir.
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