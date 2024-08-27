Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Ağustos 2024 - 16:19

Güncelleme: 27 Ağustos 2024 - 16:19

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..