Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Haziran 2024 - 16:17

Güncelleme: 28 Haziran 2024 - 16:17

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.