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Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Mart 2024 - 16:59

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:

Ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Sizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Verdiğiniz kararlardan vazgeçmeyin. 


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