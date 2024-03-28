Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mart 2024 - 16:59

Güncelleme: 28 Mart 2024 - 16:59

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:

Ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Sizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Verdiğiniz kararlardan vazgeçmeyin.