Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, hayatınıza giren yeni insanlar bundan sonraki süreçte belirleyici olabilir. İlişkiler açısından önemli zamanlardan geçiyorsunuz. Hayatınıza kattığınız insanlara dikkat edin. Fazla iyimser davranmak ilerde hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Daha seçici olmalısınız.
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