Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu
İkili ilişkilerde hareketlilik gündemde. Partnerinizle diyaloglar daha doğrudan olabilir. Duygusal olarak denge ararken aynı zamanda kendinizi ifade etme isteğiniz güçlü. Gereksiz tartışmalardan kaçının.
