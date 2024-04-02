Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün ev yaşantınızla alakalı mücadele gerektiren konular gündeme gelebilir. Sakinlikle sorunları çözebilirsiniz. Düşünmenizi gerektirecek günleri çoktan geçtiniz, artık eyleme geçme zamanı.. Karar verin ve çok fazla düşünmeden uygulayın.
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