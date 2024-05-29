Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey sisli.. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Rahatlayın. Israrla çözüm aramak sağlığınızı etkileyebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Bahçeli görevden aldı!
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!
- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
- 60 yaşında, güzellik yarışması tarihine geçti
- Araç sahipleri dikkat: Yeniden satıyorlar!
- Survivor All Star adaya kim veda etti?