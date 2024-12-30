Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Aile büyüklerinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle uyum ve denge sorunları bugün artış gösterebilir. İlişkileri zorlamak yerine uzaklaşmayı başarabilmek daha fazla huzur verebilir. Aklınızdan geçenleri uygulamaya çalışan. Olmayınca olmuyor, kabul edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- Ailesi köyü terk etti
- Nagehan Alçı ve Cem Küçük birbirine girdi!
- Bu düzenin adaleti madaleti yok!
- AKP'den Köfteci Yusuf'a kıyak!
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- Uzmanından Ankara'ya 'Suriye'de demokrasi' çağrısı