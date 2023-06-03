Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün sizin adınıza keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek hayatınızı kolaylaştırabilir. Kısa yolculuklar gündemde olabilir. İlişkilerinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız sorumluluk alın.
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