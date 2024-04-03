Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:
Hatalarınızdan ders alarak ilerlemelisiniz sevgili teraziler. Yakın çevrenizle birlikte hareket ederek yeni maceralara açılabilirsiniz.. Özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçlar, tanışmalar gündemde olabilir. Fikirsel uyumu yakalayacağınız yeni dostluklar kurulabilir.
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