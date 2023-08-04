Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ağustos 2023 - 17:43

Güncelleme: 04 Ağustos 2023 - 17:43

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün kendinizi çok fazla kararsız ve gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Anlık ve düşünmeden aldığınız kararlar insanlara güven kaybettiriyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.