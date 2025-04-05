Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Nisan 2025 - 15:37

Güncelleme: 05 Nisan 2025 - 15:37

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kurduğunuz yeni ilişkiler size şans getiriyor. Bugün geleceğinizle alakalı alacağınız kararlar uzun vadeli olacaktır. Özgüveninizi arttıracak gelişmeler yaşanabilir. Ne kadar kararlı olursanız o kadar başarılı olacaksınız.