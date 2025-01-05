Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, kararsızlığın en üst seviyede olduğu bir gün. İç dünyanda kendinle çatışıyorsun. İçsel çatışman insanlar tarafından fark ediliyor. Verdiğin sözleri tutmaya özen göstermelisin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsan kararlı olmalısın.
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