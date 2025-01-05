Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2025 - 15:46

Güncelleme: 05 Ocak 2025 - 15:46

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, kararsızlığın en üst seviyede olduğu bir gün. İç dünyanda kendinle çatışıyorsun. İçsel çatışman insanlar tarafından fark ediliyor. Verdiğin sözleri tutmaya özen göstermelisin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsan kararlı olmalısın.