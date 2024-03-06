Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mart 2024 - 16:36

Güncelleme: 06 Mart 2024 - 16:36

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:

Fikirlerinizi uygulayıp hayata geçirebileceğiniz bir gündesiniz sevgili teraziler. Gelecekle ilgili planlarınız bugün yakın çevrenizin de etkisiyle hayata geçebilir. Kendinize inanın. Kararlarınızdan vazgeçmeyin.